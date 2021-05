Një person hipi tek skelat e Muzeut Kombëtar në qendër të Tiranës dhe kërcënoi se do të hidhet nga lartësia nëse nuk i firmoset një kontratë pune. Qytetari u ngjit në skelat që shërbejnë për rikonstruktimin e godinës së muzeut. Ai deklaroi se do të hidhej pasi nuk i është firmosur një kontratë pune, megjithëse janë ende të paqarta motivet e sakta që e kanë shtyrë të ndërmarrë një veprim të tillë.Policia bën me dije se kanë marrë njoftim rreth orës 09:30 se një qytetar, i identifikuar si Admir Jahelezi, rreth 40 vjeç kërcënon të hidhet nga lartësia.

Mësohet se pas negociatave të bluve të kryeqytetit, Jahelezi ka zbritur nga skela.