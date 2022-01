Klasifikimi i përditësuar për trofeun që do të dorëzohet në përfundim të kampionateve kryesore e nxjerr vetëm të tretin një nga protagonistët e mëdhenj të sezonit aktual. Robert Lewandowski qendron pas sulmuesit të Moldes Omoijuanfu dhe atij të Lillstrom Olsen, ndërsa ndiqet nga Veton Berisha, kapiteni i Viking…

Natyrisht me përllogaritjen e koeficientëve gjërat mund të ndryshojnë shumë shpejt në favor të polakut të Bayern Mynih, ndërsa shumë prapa janë Benzema i Real Madrid me 15 gola dhe Haaland i Dortmund me 13.

LLOGARITJA E KOEFICIENTËVE:

– golat e shënuar nga lojtarët e kampionateve të 5 kombeve më të mira të renditjes së UEFA-s kanë një koeficient 2.

– golat e shënuar nga lojtarët e kampionateve kombëtare nga vendi i 6-të deri në vendin e 22-të të renditjes së Kombeve të UEFA-s kanë koeficientin 1.5.

– golat e shënuar nga lojtarët e kampionateve kombëtare nga vendi i 23-të e pas në renditjen e UEFA-s për kombet kanë koeficientin 1.

# Futbollisti Gola Pikë

1 Omoijuanfu [Molde] 27 40,5

2 Olsen [Lillström] 26 39

3 Lewandowski [Bayern] 19 38

4 Berisha [Viking] 22 33

5 Schick [Leverkusen] 16 32

5 Vlahovic [Fiorentina] 16 32

5 Salah [Liverpool] 16 32

8 Benzema [Real Madrid] 15 30

9 Dahl [HB Torshavn] 27 27

9 R. Gomes [Partizan] 18 27

11 Immobile [Lazio] 13 26

11 Håland [Borussia D.] 13 26

11 Anier [Paide] 26 26

14 Beglarishvili [Levadia] 24 24

14 Simeone [Verona] 12 24

14 Undav [St. Gilloise] 16 24

14 David [Lille] 12 24

18 Sappinen [Flora] 23 23

19 Botheim [Bodø Glimt] 15 22,5

19 Frey [Anversa] 15 22,5

21 Modeste [Colonia] 11 22

21 Juanmi [Betis] 11 22

21 Martinez [Inter] 11 22