Për fundjavën që presim përpara vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike.

Sipas SHMU moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit por nuk do të mungojnë alternimet e vranësirave kalimtare kryesisht në orët e mesditës.

Era do të fryjë me drejtim kryesor juglindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-3m/s ndërsa në bregdet dhe lugina era me rrahje deri në 4-6m/s.