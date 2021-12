Një lajm i trishtë vjen për një nga talentet e spektaklit muzikor “America’s Got Talent”. Skilyr Hicks është gjetur e vdekur në shtëpinë e një shoqeje të hënën, njoftojnë mediat amerikane.

Këngëtarja e cila u bë e njohur nga “America’s got Talent” ishte 23 vjeçe. “Ajo do të vazhdojë të jetojë me anë të muzikës së saj”, tha nëna e saj për TMZ. Ende nuk janë të qarta rrethanat në të cilat Hicks humbi jetën, por nëna e saj kishte pranuar se e bija vuante nga abuzimi me substancat dhe problemet e shëndetit mendor.