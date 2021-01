Fate: The Winx Saga ka arritur zyrtarisht në Netflix dhe ka sjellë me vete edhe kolonat zanore të filmit.

Shfaqja e re, e frymëzuar nga seria e animuar Winx Club, ndjek aktoren Bloom (Abigail Cowen), e cila bashkohet në shkollën Alfea në mënyrë që të përsosë dhe të zotërojë fuqitë e saj. Në gjashtë episodet, është gjithashtu mundësia perfekte për të shtuar disa pjesë të reja në listat tuaja muzikore. Nga Hayley Williams dhe Dua Lipa te London Grammar dhe Tame Impala, këtu janë të gjitha këngët në Fate: The Winx Saga, episod për episod.

Amber Van Day – ‘Kids In the Corner’

Grimes ft. HANA – ‘We Appreciate Power’

Dua Lipa – ‘Physical’

La Roux – ‘In For The Kill’

Lemolo – ‘High Tide’

Nothing But Thieves – ‘Forever & Ever More’