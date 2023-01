Autoritetet ukrainase kanë publikuar të dhënat e fundit në lidhje me bilancin për dëmet që I kanë shkaktuar trupave ruse, që në nisje të luftës e deri tani.

Sipas raportit, deri më 2 janar, 107.440 ushtarë të Putinit janë vrarë, ndërsa 3,031 tanke armike janë shkatërruar.

Mijëra janë edhe tanket, makinat, kamionët dhe dronët e shkatërruar.

Kujtojmë se si Ukraina ashtu edhe Rusia anë treguar pa a shumë hermetikë me të dhënat e publikuara në lidhje me luftën, me Putinin që nuk ka pranuar të publikojë prej muajsh asnjë të dhënë mbi humbjet në Ukrainë.