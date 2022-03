Kate Middleton shkëlqeu me bukurinë dhe elegancën e saj në një darkë të organizuar nga Guvernatori i Përgjithshëm i Xhamajkës gjatë turneut të saj në Karaibe me bashkëshortin e saj, Princin William.

Dukesha e Kembrixhit është shfaqur me një fustan jeshil të punuar nga Jenny Packham me shpatulla të hapura, të qëndisura dhe detaje që i pëlqenin fansat e saj. Fustani i saj i bukur ishte kombinuar me bizhuteri diamanti dhe smeraldi, disa prej të cilave Kate i ka huazuar nga Mbretëresha Elizabeth.

Bizhuteritë e smeraldit dhe diamantit që hoqën pamjen e saj

Konkretisht, Kate Middleton zgjodhi një palë vathë dhe një byzylyk nga koleksioni i Queen Emerald Tassel Parure. Bizhuteritë specifike janë shfaqur në të kaluarën dhe mbretëresha Elizabeth, ndërsa seti i bizhuterive të çmuara që plotëson një gjerdan, dyshohet se është një dhuratë për monarkun nga Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan i Emirateve të Bashkuara Arabe.