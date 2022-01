Në një intervistë për Mundo Deportivo, Nasser Al-Attiyah, kushëriri i emirit Al Thani dhe anëtar i familjes që zotëron Katar Group, i cili gjithashtu zotëron Paris Saint-Germain, foli për të ardhmen e Kylian Mbappé, gjithnjë e më afër lamtumirës me parametër zero. “Mbappé te Real Madrid? Tani ju dini gjithçka – deklaroi tre herë kampioni i Dakar -. Kur dikush dëshiron të largohet, nuk është e lehtë ta mbash.”

Duke filluar nga 1 shkurti, Mbappé më në fund do të jetë i lirë të akordohet me Real Madrid, ëndrrën e tij prej muajsh, dhe tashmë edhe emirët e Katarit duket se janë dorëzuar për të humbur yllin e tyre me kosto zero. Nuk shërbeu për asgjë ngritja e murit në verë dhe refuzimi i ofertave të spanjollëve: në muajt e fundit fenomeni francez nuk ka ndryshuar kurrë mendje dhe ka dhënë shenja dorëzimi, duke i bërë të kota përpjekjet e ndryshme të Leonardos për ta bindur atë të rinovojë.