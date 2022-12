Katar 2022 është Kupa e Botës e PSG. Akti i fundit do të shohë Messi dhe Mbappe të konkurrojnë në finale. Praktikisht 2/3 e super tridhëmbëshit të skuadrës së Al-Khelaifi. Klubi parisien tashmë dominon në ‘renditjen e shënuesve sipas klubeve’ të Botërorit të parë të luajtur në vjeshtë. Pesë golave të secilit nga dy superyjet e Francës dhe Argjentinës, i shtohen dy të Neymar. Brazilini në Katar për sa i përket golave arriti një legjendë si Pele. Renditjen e PSG e përmirëson edhe Soler në Spanjë-Kosta Rika. Në total janë 13 gola, një domen në përgjithësi, me skuadrat në vendin e dytë në renditje, të ndarë nga 5 gola. Barcelona (Ferran Torres, 2, Lewandowski, 2, Gavi, Christensen, De Jong dhe Depay), ndan vendin me Manchester City. Për anglezët kanë shënuar Julian Alvarez, 4, Gundogan, Grealish, Foden dhe Akanji.

Asnjë klub nuk ka lënë gjurmë në këtë Botëror siç bënë kampionët e Francës të PSG (edhe 7 asist për statistikë). Pas tre superfuqive europiane, që kryesojnë renditjen, qëndron Milani i Stefano Pioli. Me 7 gola të shënuar (Giroud, 4, Leao, 2, dhe Theo Hernandez) italianët vendosin një rekord historik. Asnjëherë më parë lojtarët kuqezi në Kupën e Botës nuk kishin shënuar kaq shumë gola. Rekordi i mbajtur nga Interi në 2002, kur Ronaldo shënoi 8 vetë, është ende shumë larg. Goli i Theo Hernandez kundër Marokut ishte goli i katërt i Milanit në një gjysmëfinale të Kupës së Botës. E kishin bërë më parë Schnellinger dhe Rivera në ’70 dhe Kluivert në ’98.

JASHTË PODIUMIT…

Menjëherë poshtë podiumit është një triptik i skuadrave angleze që demonstrojnë fuqinë e tepruar të Premier League. 6 gola gjithsej për Chelsea (Havertz, 2, Sterling, Koulibaly, Pulisic dhe Ziyech). Po aq për Manchester United (Rashford, 3, Bruno Fernandes, 2, dhe Casemiro). Në të njëjtën kuotë edhe Tottenham (Richarlison, 3, Kane, 2 dhe Perisic).

Vetëm 3 gola gjithsej janë shënuar nga lojtarët e Real Madrid (Vinicius Jr, Asensio, Tchouameni). Blancos bënë edhe më keq se kushërinjtë e tyre të Atletico (5). Tre gola edhe për Bayern Mynih (Davies, Choupo-Moting, Gnabry), ndërkohë që janë vendosur jashtë top 10 Juventus me 2 gola (Rabiot, Vlahovic) dhe Inter me vetëm një (Dumfries).