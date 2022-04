Zemërimi i Empolit në Firence pas përjashtimit të Lupertos nuk ka kufi. Mbrojtësi i toskanëve mori kartonin e dytë të verdhë për një faull ndaj Gonzalez dhe presidenti Fabrizio Corsi nuk ka hezituar të ngrihet nga vendi ku ishte ulur në tribunë për të shkuar direkt te dizenjatori i arbitrave Gianluca Rocchi (i cili ishte në Franchi për të parë ndeshjen kundër Fiorentinës), për të protestuar gjallërisht ndaj vendimit të arbitrit Massimi.

Ndoshta jo aq për faullin e dytë, por për të parën që sanksionoi mbrojtësin mik (në pjesën e parë ndërhyrja ndaj Cabral para pankinës mike), që shkaktoi jo pak polemika në fushë. Imazhet e kapura edhe nga televizionet, me Rocchin që përpiqej t’i shpjegonte presidentit të Empolit vendimin e marrë në fushë nga arbitri. Kur ndeshja rifilloi, Fiorentina kaloi menjëherë përpara me një goditje me kokë të Gonzalez.

ANDREAZZOLI KUNDËR ARBITRIMIT TË NDESHJES

I ashpër komenti i Aurelio Andreazzolit kundër arbitrit në fund të ndeshjes së humbur ndaj Fiorentinës. “Janë forcat dhe faktet në fushë që vendosin – shpjegoi trajneri i Empolit –. Kartoni i parë i verdhë i Lupertos ishte vendimtar, isha dy metra larg dhe e pashë shumë mirë. Faulli ndoshta ishte në të kundërt, aty ishte edhe arbitri i katërt dhe mu duk i mendimit tim edhe pse nuk mund ta thoshte. Kjo situatë ka ndikuar shumë në lojë, të luash me dhjetë lojtarë kundër kësaj skuadre është e vështirë”. “I kuptoj gabimet, jam i pari që i kam bërë. Por në çdo profesion ndjeshmëria nuk mund të mungojë, ata që nuk e kanë më mirë të ndryshojnë profesion. Arbitrimi është i vështirë, por ndjeshmëria nuk mund të mungojë, përndryshe gjërat nuk funksionojnë – shtoi ai. Nuk e kuptoj pse duhet të fishkëllesh fundin e lojës 5 sekonda më parë, rivënien anësore të paktën ta bëjë të linte…”.