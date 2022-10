Karim Benzema është një nga protagonistët e mëdhenj të ceremonisë së Topit të Artë për shkak se ishte një nga favoritët kryesorë për ta fituar këtë çmim.

Por vëmendje të madhe ka marrë edhe veshja që ai ka zgjedhur për këtë rast madhështor, që i bën homazh Tupac Shakur, një prej idhujve të mëdhenj të sulmuesit të Real Madridit.

Veshja e zgjedhur nga futbollisti francez është identike me atë të përdorur nga artisti amerikan në ceremoninë e ndarjes së çmimeve muzikore: Një kostum i përbërë nga një xhaketë dhe pantallona të zeza, i shoqëruar me një papion me butona që ka të njëjtën karakteristikë.

Madje Benzema ka vendosur syze të ngjashme me ato që Tupac zgjodhi për atë natë dhe që karakterizohen skeleti i hollë, për të kompletuar veshjen.

Menjëherë përdoruesit e rrjeteve sociale kanë nisur postimet e tyre duke shkruar që kjo zgjedhje lidhet me respektin dhe admirimin që Benzema ka për këtë reper.

Kjo nuk është hera e parë që Benzema nderon legjendën e muzikës. Futbollisti ka publikuar më herët në rrjetet sociale një imazh të Tupac me një nga miqtë e tij më të mirë, i cili e ka tradhtuar para vdekjes.

Ky publikim ndodhi në të njëjtën kohë kur Kylian Mbappé konfirmoi vazhdimësinë e tij në Paris Saint-Germain dhe nga ana tjetër refuzimin e tij për të qenë pjesë e Real Madridit.

Tupac Amaru Shakur është një nga artistët më me ndikim në historinë e repit që nga vitet 1980 dhe 1990. Ai u vra në moshën 25-vjeçare pasi u qëllua disa herë gjatë qëndrimit në Las Vegas. Shumica e hipotezave sugjerojnë se ekzekutuesi i kësaj ngjarje fatale ishte një nga miqtë e tij më të mirë.