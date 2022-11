Nëse keni dëgjuar “All I Want for Christmas Is You” duke u luajtur ndërsa bëni pazar, mund të nënkuptojë vetëm një gjë. Krishtlindja është afër dhe na kujton Mariah Carey.

Për ne “himni” i Krishtlindjes mund të jetë lidhur me fillimin e sezonit festiv. Për divën e popit nga ana tjetër, tingëllon njësoj si tingulli që nxjerrin paratë kur bien në një derrkuc.

28 vjet më parë, Carey ishte një këngëtare e re premtuese. Ajo kishte nxjerrë tre albume të mirënjohura dhe kishte grumbulluar tetë këngë numër një në Shtetet e Bashkuara. Kur kompania e saj diskografike i solli asaj idenë e një albumi për Krishtlindje, ajo hezitoi dhe me të drejtë.

“Ndihesha sikur njerëzit zakonisht e bëjnë këtë shumë më vonë”, madje rrëfeu ajo për Complex se “një album Krishtlindjesh shënon fundin e karrierës së një artisti”. Pavarësisht hezitimit të saj, ajo pranoi ta bënte, por jo tamam ashtu siç e imagjinonte kompania e saj, shkruan abcnews.al.

Columbia Records A&R Randy Jackson kishte në mendje kopertinat e këngëve të njohura të Krishtlindjeve. Mariah 24-vjeçarja në atë kohë kishte plane të tjera: “Dua të shkruaj disa këngë të reja”. Ajo vendosi të shkruante një këngë “që do të më bënte të ndihesha e lumtur si një vajzë e re e shkujdesur në Krishtlindje”.

Carey tha se ajo zbuloi melodinë dhe përparimin e akordit për All I Want For Christmas Is You rastësisht. Ajo e regjistroi në një mini magnetofon. “Kjo ndodhi shumë shpejt dhe doli në mënyrë organike, gjë që e bëjnë këngët më të mira,” tha ajo.

Fëmijëria e saj e vështirë ishte burimi i saj i frymëzimit. Ajo shpesh i shihte Krishtlindjet të rrënuara, tregon ajo në kujtimet e saj. Nuk mund ta imagjinonte se së shpejti do të bëhej “Mbretëresha e Krishtlindjeve”.

Një raport i vitit 2017 nga Economist vlerësoi se kënga popullore i fitoi Mariah Carey-t 60 milionë dollarë nga viti 1994 deri në vitin 2016. Nëse nuk dëshiron ta bësh këtë vepër, kjo rezulton mesatarisht në 2.6 milionë dollarë në vit. Kjo shumë nuk përfshin të drejtën e autorit ose transmetimin në Mbretërinë e Bashkuar.

Në vitin 2019, Celebrity Net Worth vlerësoi se ajo fiton midis 600,000 dhe 1 milion dollarë çdo dhjetor nga honoraret. Megjithatë, vit pas viti, festimet e Krishtlindjeve fillojnë më herët dhe më herët. Një matematikë të shpejtë tregon se:

71 milionë shfaqje në vit x 0,01 dollarë = 710,000 dollarë

5.7 milionë shitje të albumeve të Krishtlindjeve x 11.99 = 68 milionë dollarë / 27 vjet = 2.5 milionë dollarë në vit, shkruan abcnews.al

Apple TV+ Special = 8 milionë dollarë

Marrëveshja e Menusë së McDonald’s = 5 milionë dollarë

Çfarë do të thotë kjo? Nëse, hipotetikisht, këngëtarja vendos të rrijë duarkryq gjatë gjithë vitit dhe të promovojë vetëm All I Want For Christmas Is You, ajo do të mbetet një milionere. Përfundimi është se asaj nuk do t’i duhet kurrë t’i kërkojë Santa para për Krishtlindje./abcnews.al