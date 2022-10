Ish-kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi është thirrur sot në Prokurorinë e Posaçme si personi që ka kallëzuar inceneratorin e Elbasanit. Kryemadhi është thirrur nga prokurorët në ambientet e SPAK për t’u pyetur për kallëzimin që ka kryer për inceneratorin e Elbasanit. Ajo është thirrur për t’u paraqitur në orën 10:00.

Kryemadhi përveç se do t’i përgjigjet pyetjeve të prokurorëve do të dorëzojë prova te reja mbi këtë aferë. Prej kohësh ish-kryetarja e LSI-së, Partia e Lirisë dhe Berisha kanë denoncuar qeverinë në lidhje lidhje me aferën e inceneratorëve.