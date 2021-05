Teksa prezantoi programin e tij si kandidat me qëllim marrjen e drejtimit të Partisë Demokratike, Fatbardh Kadilli premton sipas tij një PD ndryshe.

Gjatë konferencës për shtyp në selinë blu, ai tha se është emergjente ndryshimi i strukturave të partisë. Kadilli e cilësoi si kor forumin e grave të PD të drejtuar nga Albana Vokshi. Sipas tij ky forum nuk prodhon asgjë.

“Po flasim për pasionin politik. Unë di që në statutin kësaj partie që gjitha ato që janë pjesë e lidhjes demokratike të grave janë pjesë e partisë. Një organizatë partnere kot që nuk prodhon asgjë. Unë dua një organizatë për të që të sjellë shqetësimin e grave në PD. Është një shterpësi politike. Nuk jam marrë kurrë me këtë sektor të politikës, por është ulëritëse.

Një nga gabimet që është bërë është që partitë politike e kanë tradhtuar qytetarin si qenie që ka nevojë për ofertë materiale. Edi Rama u jep lekë, ne u propozojmë disa lekë më shumë për rritjen e rrogës. Unë dua të zgjoj individin politik që nuk e shet më votën. Nuk e shkëmben më kryetarin e opozitës me një thes miell. Kjo është opozita që dua të bëj unë. Rama mundet. Nuk ka politikë me Rama ik. PD ime do ta mundë,” deklaroi Kadilli.