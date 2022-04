Të gjithë gati, përveç të dëmtuarve afatgjatë Chiesa, McKennie dhe Kaio Jorge, në seancën e parafundit stërvitore të Juventus përpara ndeshjes së së dielës në mbrëmje kundër Interit. Lojtarët e përfshirë me kombëtaret janë rikthyer nën urdhrat e Allegrit, bashkë me ata lojtarë që kishin shqetësime muskulare. Kështu, në dispozicion për derbin e Italisë do të jenë edhe Bonucci, Alex Sandro, Zakaria dhe Locatelli, të cilët kishin munguar edhe në javën e fundit të kampionatit.

Mesfushori zviceran dhe ai italian mund të nisin si titullar, duke qenë se përshtypja është se Allegri nuk do të rreshtohet me tridhëmbëshin e rëndë, por do të fokusohet në një 3-5-2 më të “mbuluar” (që nëse është e nevojshme mund të kthehet në 4-4-2). Dybala dhe Morata do të luajnë për një vend në sulm përkrah Vlahovic, me të favorizuar argjentinasin që është i provuar edhe më parë me serbin. Ka shumë pritshmëri për Joyan në ndeshjen e parë pas dështimit zyrtar të rinovimit të kontratës me klubin bardhezi.

Për pjesën tjetër, Chiellini do të formojë repartin me De Ligt dhe Danilon, ndërsa Cuadrado dhe De Sciglio do të veprojnë në krahë. Në qendër të fushës , bashkë me Rabiot dhe Locatellin, do të jetë i rikuperuari Zakaria.