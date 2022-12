Nga njëra anë hetimet, aktakuzat dhe një skandal që po rritet dita-ditës. Nga ana tjetër, përpjekja e duhur për të pastruar mjedisin dhe për t’i kthyer shoqërisë një fytyrë të pastër, përfaqësues dhe të dashur. Juventusi i ri, zyrtarisht do të lindë më 18 janar me emërimin e Bordit të ri të Drejtorëve, por po ndërtohet që tani. E do të nisë sërish nga Alessandro Del Piero. Kjo është ideja e Gianluca Ferrero, presidentit të ardhshëm të Juventusit dhe mbi të gjitha pronësisë, që kanë vendosur, në të vërtetë me vonesë, të sjellin në shtëpi flamurin e saj më të bukur.

Afrimi, pas një mërgimi dhjetëvjeçar, në fakt kishte nisur me rikthimin e Del Pieros për herë të parë në Stadium. Në orët e fundit, shkruan Gazzetta dello Sport dhe La Stampa, presidenti Ferrero në fakt ka telefonuar ish-yllin bardhezi. Ai i ka propozuar, sipas asaj që mësohet, rolin e zëvendëspresidentit. Një pizicion funksional, por edhe përfaqësues. Asnjëherë si tani nevoja kryesore nuk ka qenë rikthimi i besueshmërisë, në një mjedis të copëtuar edhe një herë nga një hetim.

Duke qenë se në fund duhet të rindërtohet mbi rrënoja, mund të fillohet përsëri nga një e kaluar e dashur. Një simbol i padiskutueshëm, e i shumëpritur prej vitesh nga tifozët bardhezinj. Çështja është se askush nuk e di se çfarë dëmi do të shkaktojë ky tërmet. Nga ana e tij, Del Piero duket gati të rikthehet. Kishte kohë që ishte në ajër, por diçka e kishte mbajtur gjithmonë larg shtëpisë. Tani, që gjithçka është zhdukur, prania e tij është sërish qendrore. E viti i ri mund të jetë ai i rikthimit të madh të Alessandro Del Piero.