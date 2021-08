Juventusi zyrtarizon shitjen e Cristiano Ronaldos te Manchester United, por nuk është një lamtumirë si të tjerët, kështu që portugezi meriton edhe një letër përshëndetëse nga klubi i Juventusit: “Më 10 korrik 2018, dy ikona të futbollit evropian dhe botëror kryqëzuan rrugën e tyre – lexohet në postim -. Tifozët e Juventusit e mirëpritën CR7 si një mbret, ishte një histori e madhe. Trofetë dhe rekordet mbeten të stampuara. Gjithkush ka kujtimin e tij të veçantë të CR7. Sot ajo lidhje zgjidhet por ajo që është shkruar mbetet, ishte një udhëtim i jashtëzakonshëm”.

KOMUNIKATA

“Më 10 korrik 2018, dy ikona të futbollit evropian dhe botëror kryqëzuan rrugët e tyre. Më 10 korrik 2018 Cristiano Ronaldo u bë një lojtar i Juventusit, duke krijuar një lidhje të shkëlqyer. Sot, tre vjet më vonë, 133 paraqitje, 101 gola dhe 5 trofe, ai kapitull mbyllet. Sot rrugët e CR7 dhe Juventus janë të ndara

Atë ditë korriku, kur Cristiano mbërriti në Torino, në ajër kishte elektricitet nga ato të ditëve të mëdha, ato që të gjithë do t’i mbajnë mend gjatë viteve. Tifozët e Juventusit e mirëpritën CR7 si një mbret, të etur për ta parë atë në fushë dhe për të brohoritur me të, gati për të jetuar një histori të madhe. Dhe ishte një histori e madhe.

Mbeten të pashlyera momentet e para: dalja e parë në Villar Perosa, ku edhe një herë tradita dhe dëshira për të shkruar një të ardhme të mrekullueshme u takuan, ndeshja e parë zyrtare në Verona kundër Chievos, goli i parë, “Siuuu” i parë, në Allianz Stadium kundër Sassuolos. Pastaj trofetë e parë: Superkupa e parë, e vendosur padyshim nga ai, kampionati i parë, këtë vit Kupa e parë e Italisë dhe titulli i golashënuesit më të mirë, përsëri të ngjyrosur me bardh e zi. Dhe rekordet. Shumë prej tyre.

Ai ishte lojtari i parë në historinë e Juventusit që shënoi të paktën 100 gola në të gjitha garat në tre sezonet e tij të para me bardhezinjtë dhe, që nga ardhja e tij në Serie A, ai është lojtari që ka shënuar më shumë gola: 81, të paktën 10 më shumë se çdo lojtar tjetër. Jo vetëm kaq, me titullin e lartpërmendur të golashënuesit më të mirë ai gjithashtu u bë i pari që u ul në fronin e golashënuesve më të mirë në Serie A, Liga dhe Premier League.

Ka shumë momente të paharrueshme të jetuara së bashku. Ne mund t’i citojmë ato, t’i përjetojmë dhe t’i themi, por nuk do të ndihmonte, sepse të gjithë kanë kujtesën e tyre të veçantë të lidhur me CR7, të gjithë kanë një emocion të përbashkët që nuk ka nevojë të fshihet, të gjithë do të kujtojnë gjithmonë atë që kanë ndjerë, duke ecur së bashku në këtë pjesë të rrugës.

Sot ajo lidhje e lindur më 10 korrik, tre vjet më pare, është shpërbërë, por ajo që është shkruar mbetet. Dhe ka qenë një udhëtim i jashtëzakonshëm ”.