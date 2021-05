Gjithcka ose asgjë. Të dielën në mbrëmje, në Stadium, Juventus dhe Milan do të luajnë sezonin. Në lojë është mbi të gjitha zona e Champions, por në sfondin e ndeshjes së madhe ka shumë më tepër. Përvec afërsisht 50 milionëve që do të garantonte një vend në katër të parët e kampionatit, sfida e Torinos në fakt mund të ndikojë gjithashtu në projektet, lëvizjet në merkato dhe ambiciet e dy klubeve: nga e ardhmja e CR7 dhe Donnarummas te fati i Pirlos dhe Piolit.

Juve-Milan nuk vlente kaq shumë që nga goli që nuk iu dha Muntarit. Një ndeshje për tu trajtuar me kujdes nga të dy palët. Duke parë renditjen, në Stadium luhen pikë shumë të rënda për Ligën e Kampionëve. Objektivi thelbësor për të dy shoqëritë, por për arsye të ndryshme.

Për bardhezinjtë, një sezon pa Champions do të ishte një dështim sportiv i vështirë për t’u menaxhuar. Si nga pikëpamja ekonomike ashtu edhe teknike. Jashtë Evropës së madhe, në fakt, Juve rrezikon ti duhet të planifikojë të ardhmen e afërt dhe të ulë ndjeshëm investimet dhe pagat. Duke filluar me atë të Cristiano Ronaldos, i cili vështirë se mund të qëndronte në Torino pa Champions.

Diskutim i ndryshëm për Milan. Në këtë pikë të kampionatit, Champions League përfaqëson një pikë themelore për të ardhmen e kuqezinjve. Pas shumë investimeve, ky është sezoni që Elliott t’i japë konkretizim projektit dhe të kthehet në elitën e futbollit. Por edhe për kuqezinjtë dështimi për tu kualifikuar në Champions League mund të kushtojë shumë nga pikëpamja teknike. Me një vend mes të mëdhenjve të Europës do të jetë më e lehtë për të konfirmuar Gigio Donnarumman sezonin e ardhshëm.

Në fund, kapitulli i teknikëve. Juve-Milan, në fakt, do të jetë edhe ndeshja mes Pirlos dhe Piolit. Nga njëra anë, Maestro rrezikon pankinën sido të jetë, por e sigurtë se pa Ligën e Kampionëve nuk do të jetë më ai që do të drejtojë Juven e së ardhmes. Në anën tjetër, megjithatë, është një trajner që kërkon një rezultat të rëndësishëm dhe skena të reja për të demonstruar cilësitë e tij dhe për të ngritur stekën e kuqezinjve.

Paolo Valeri do të gjykojë Juventus-Milan, ndeshja e madhe e javës së 35 të Serie A potencialisht vendimtare për zonën e Champions League. Bilbili roman do të ndihmohet nga Giallatini dhe Peretti, me Calvarese te Var dhe Paganessi te Var.