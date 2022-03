Fitorja e vuajtur kundër Spezias i lejoi Juventusit të kalonte në +6 në vendin e katërt, i cili mund të bëhet +3 ndaj Atalantës (ose më mirë +2 duke qenë se në rast barazimi, përplasjet direkte do të ishin në favor të Deas) në rast se lojtarët e Bergamos bëjnë pikë të plota në rikuperimin ndaj Torinos. Fakti është se rikuperimi i zonës Champions League ka përfunduar dhe tani e tutje rezultati përfundimtar është në dorën e bardhezinjve dhe jo të kundërshtarëve të drejtpërdrejtë. Natyrisht, sfida ndaj ligurëve tregoi një problem të dukshëm të lodhjes fizike. E pashmangshme duke qenë se Zonja u shfaq në fushë me 9 lojtarë që mungonin për shkak të dëmtimit. E Federico Bernardeschi, njëri nga dy të rikuperuarit (tjetri është Rugani), nuk do të jetë të shtunën kundër Sampdorias sepse u skualifikua menjëherë…

Duke e marrë të mirëqenë se ndeshja jashtë fushe në “Marassi” paraqet gracka të shumta, mendja e Juventusit mund të jetë vetëm te Villarreal dhe në ndeshjen e kthimit të 1/8 së Ligës së Kampionëve. Pas 1-1 të ndeshjes së parë, Vlahovic (ai që duhej të merrte frymë) dhe shokët e tij të skuadrës duhet domosdoshmërisht të fitojnë për të kaluar raundin. Nga tani deri më 16 mars më pak se dhjetë ditë dhe me siguri dikush do të jetë sërish në dispozicion. Duke filluar nga Dybala, i cili synon të jetë kundër spanjollëve, pas problemit të muskujve. Megjithatë prezenca e Joyas në ndeshjen e radhës në kampionat është më e vështirë.

Në mesfushë, do të jetë e vështirë që Zakaria të jetë gati, por pak shpresë ka ende. Kohët e rikuperimit ishin llogaritur në rreth njëzet ditë dhe me kalendarin në dorë, zvicerani duhet të rikthehet pas pauzës për ekipet kombëtare. Sidoqoftë, nëse gjithçka shkon mirë, nuk përjashtohet një prezantim i Zakarias në fushë. Do të ishte një zgjidhje, duke qenë se në mesfushë lojtarët janë të numëruar, me vetëm Arthur, Locatellin dhe Rabiot në dispozicion prej disa kohësh.

Sa i përket mbrojtjes, De Sciglio duhet të jetë kundër Sampdorias, ashtu siç ka më shumë se një shpresë për Alex Sandron. Sido që të jetë, prania e tyre me Villarrealin nuk duhet të vihet në dyshim. Megjithatë, ka shumë pasiguri për Chiellinin dhe Bonuccin. I pari është jashtë prej një muaji, për problemin e zakonshëm në pulpë dhe nuk shihet ende dritë në fund të tunelit, ndërsa i dyti po lufton me një zgjatje të bezdisshme të soleut dhe ditët në vijim do të jenë vendimtare për të kuptuar se kur do të jetë në gjendje të kthehet. Me pak fjalë, De Ligt do të duhet të bëjë sforco të tjera, por holandezi e ka marrë mbi supe skuadrën në këtë periudhë, duke treguar se është lideri i vërtetë i këtij grupi në fushë. Sigurisht që do të mungojnë Chiesa, McKennie dhe Kaio Jorge, por për ta takimi është në sezonin e ardhshëm.