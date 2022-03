Pas heqjes dorë nga Dybala, Juventusi ka plane të qarta për të ndërtuar një ekip më se konkurrues për sezonin e ardhshëm. Në shënjestër një mesfushor sulmues që di të veprojë edhe si sulmues i dytë, një mesfushor i aftë për të bërë diferencën dhe një krah i majtë në mbrojtje. Para së gjithash, bardhezinjtë kërkojnë të arrijnë në sulmin final për të sjellë Nicolò Zaniolo në Torino. Xhevahiri verdhekuq, i cili po negocion me Romën për rinovimin e kontratës që skadon në vitin 2024, ka një pagesë jo veçanërisht të lartë (midis 4 dhe 4.5 milionë euro).

Juventusi duket i gatshëm të investojë shumën, atë të çmimit të tij të kartonit, që është midis 50 dhe 60 milionë euro. Alternativa e Zaniolos, për vendin e lënë bosh nga Dybala është më pak e kushtueshme: Giacomo Raspadori. Çmimi i sulmuesit të Sassuolos është rreth 40 milionë euro dhe CEO i emilianëve, Giovanni Carnevali, ka thënë se pas marrëveshjes për Locatellin, ai do të ishte i lumtur të mund të negocionte sërish me bardhezinjtë. Për mesfushën, Juventusi ka në mendje objektivin numër një: Sergej Milinkovic-Savic. Në këtë rast, drejtuesit e klubit torinez duhet të jenë veçanërisht të aftë për të gjetur mënyrën më me pak dhimbje të mundshme për të siguruar serbin, duke qenë se kushton 80 milionë euro…