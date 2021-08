Lamtumira e Cristiano Ronaldos, aq e papritur, la një boshllëk në sulmin e Allegrit te Juventus. Për të mbushur hapësirën e rëndësishme të lënë bosh nga portugezi, nuk mund të mjaftojë i riu Kaio Jorge, për më tepër i dëmtuar, e klubi i Juventusit tashmë ka lëvizur në dy objektivat kryesorë: kthimin e Kean dhe ardhjen e Scamacca. Për lojtarin që u rrit te bardhezinjtë dhe jashtë planeve të Everton, ka pasur një takim me menaxherin Raiola dhe marrëveshja do të bëhet në huazim me të drejtën e blerjes. Më komplekse për të arritur menjëherë te Scamacca.

Moise Kean është sidoqoftë zgjedhja e parë e Juventusit për arsye të ndryshme dhe, pa hapësira te Everton por me një huazim shumë pozitiv te PSG sezonin e kaluar, klubi vendosi ta sjellë në shtëpi për t’i dhënë atij një rol më qendror se herën e fundit. Mino Raiola tashmë ka lëvizur me Everton, marrëveshja me Juve është gati dhe formula duhet të jetë ajo e huazimit me të drejtën e blerjes me lojtarin që mund të kthehet në Torino gjatë fundjavës.

Vullneti i Juventusit, megjithatë, do të ishte të përpiqej të merrte një qendërsulmues tjetër, nëse lind mundësia e duhur, deri në mbylljen e merkatos së transferimeve. Në këtë kuptim, emrat janë dy: Scamacca i Sassuolos dhe Icardi i Psg. Për italianin janë disa klube të interesuar me Cagliari dhe Sampdorian përpara të gjithëve që, në krahasim me Juventusin, mund t’i garantojnë atij një fanellë titullari. Sidoqoftë, të merresh me Sassuolo nuk është e lehtë, siç demonstroi Juventusi në çështjen Locatelli dhe 35 milionë eurot e kërkuara nga Carnevali mund të jenë një pengesë.

Pista e Mauro Icardi është edhe më e vështirë, por me PSG në lojë çdo skenar është i imagjinueshëm në ditët e fundit të merkatos dhe klubi i Juventusit, megjithëse me bishtin e syrit, mbetet vigjilent.