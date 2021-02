Juventus pas disfatës në Napoli nuk ka kohë për të reflektuar, sepse për ekipin e Pirlos vjen menjëherë mundësia për ti dhënë kuptim sezonit: janë 1/8 e Ligës së Kampionëve në shtëpinë e Portos dhe është rreptësisht e ndaluar të bëhen gabime. Ashtu si në vitin 2017, udhëtimi i bardhezinjve kalon nëpër Porto dhe ai vit përfundoi në Cardiff, ku Juve u mund më pas nga Real Madrid i atij CR7 që tani i udhëheq ata për të pushtuar Evropën. Portugezi padyshim që do të jetë në vendin e tij në sulm, por Dybala (vendimtar në 2017) dhe Ramsey janë ende në dyshim dhe Pirlo do të duhet të bëjë për më tepër pa Arthur dhe Cuadrado.

Anësori kolumbian doli nga fusha në intervalin e ndeshjes në stadiumin Maradona, me një problem të muskujve në kofshën e djathtë dhe rezultatet e testeve që iu nënshtrua flasin për një dëmtim të bicepsit femoral. Lëndimi do të rivlerësohet brenda dhjetë ditësh, por Cuadrado me siguri nuk do të jetë kundër Portos apo edhe për ndeshjet në Crotone dhe Verona. Gjithashtu duhet pritur edhe si do të evoluojë situata e ish-mesfushorit të Barcelonës, i cili vuan nga kalcifikimi në këmbën e djathtë dhe mungesa e të cilit po rëndon shumë në mesfushën e Juventusit, ndërsa Ramsey dhe Dybala kanë punuar pjesërisht në një grup dhe mbeten në dyshim.

Në Estadio do Dragão në mes të fushës do të jetë dyshja Bentancur-Rabiot, me Chiesa dhe McKennie në krahë. Në mbrojtje Bonucci është rikuperuar dhe duhet të bashkohet me Chiellini, i cili është favorit ndaj De Ligt, me Danilo dhe Alex Sandro në krahë. Përpara Pirlo pret lajme të mira nga Paulo Dybala, por Morata do të jetë ende titullari së bashku me Cristiano Ronaldon. Pas një fillimi të shkëlqyeshëm të sezonit, sulmuesi spanjoll nuk ka arritur ende të shënojë në vitin e ri (goli i tij i fundit më 19 dhjetor kundër Parma), prandaj rikuperimi i argjentinasit do të jetë shumë i rëndësishëm. Joya kundër Portos mund të kthehet në skuadër, si hapi i parë për ta parë përsëri në fushë dhe kështu ti japë frymëmarrje Moratas dhe Kulusevski, të cilët edhe në Napoli nuk ishin në gjendje të bënin diferencën.

Në Portugali bardhezinjtë shkojnë me statistikat në favor: në historinë e përballjes në Ligën e Kampionëve, Juve nuk ka humbur kurrë ndaj Portos, duke fituar tre ndeshje dhe marrë një barazim, me një bilanc prej gjashtë golash të shënuar dhe vetëm një të pësuar.

FORMACIONET E MUNDSHME

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.