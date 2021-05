“Unë do të flas me të dhe do ta bind që të kthehet, vitin e ardhshëm ai do të luajë në stadiumin Alvalade”: Dolores Aveiro, nëna e Cristiano Ronaldos, nuk e fsheh dëshirën për të parë djalin e saj me fanellën e kampionëve të rinj të Portugalisë. “Jam e lumtur për titullin e ekipit – shtoi ajo në mikrofonët e TV portugez – dhe tani do të përpiqem ta bind”. Ronaldo ka veshur ngjyrat jeshile dhe të bardha të Sportingut mes 1997 dhe 2003, tani në Portugali ata ëndërrojnë për kthimin e tij.

Për Cristiano në atdhe është folur shumë në muajt e fundit. Sipas mediave lusitane, në fakt, pas vitit të fundit me Juventus, i cili do të jetë ai i ardhshëm, Sporting është gati ta mirëpresë atë, edhe sepse dëshira e CR7 është të luajë mbi 40 vjeç. Përkundrazi, e ëma ëndërron ta shohë atë me Sporting që në sezonin e ardhshëm.