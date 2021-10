Mediat e huaja kanë raportuar së fundmi se këngëtari i njohur, Justin Bieber ka hyrë në tregun e marihuanës.

Sipas Bloomber,Justin po punon me një kompani me qendër në Los Angeles, Palms, për produktet.Palms është e specializuar në produktet e kontrolluara të kanabisit, me paketat e saj, që shiten për 32 dollarë në vende si Nevada dhe Kaliforni.“Unë jam një fans i Palms dhe asaj që ata po bëjnë duke e bërë kanabisin të arritshëm dhe duke ndihmuar në destigmatizimin e tij, veçanërisht për shumë njerëz që e konsiderojnë të dobishme për shëndetin e tyre mendor,” është shprehur këngëtari.