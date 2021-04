Shtatë pikë nga zona playout e dhjetë nga Tirana e vendit të pestë për Kukësin, shtatë javët e mbetura të Superiores janë një vegjetim pa objektiv në pritje të përfundimit të një sezoni, që u mendua krejt ndryshe në fillim, por përfundoi si mos më keq. E megjithatë, pikërisht kur përballë do të ketë Teutën, Blutë kanë dilemat e tyre mbi atë cfarë do të bëjnë deri në fund të kampionatit. Josa natyrisht kërkon ti japë skuadrës stabilitet, besueshmëri e bashkë me këtë edhe rezultat, për të mos qenë pjesë e një renditje të paprecedentë për herë të parë që kur Kukësi luan në Superiore. Në anën tjetër, si strategji e klubit, por edhe nevojë për të zbuluar lojtarë premtues, tekniku është i tentuar ti japë minuta loje të rinjve, një prej të cilëve mund të bëjë debutimin pikërisht kundër durrsakëve. Serxhio Tabaku, sulmuesi i datëlindjes 2000, mund të ketë minutat e tij në fushë, si zëvendësues Gashin, duke parë gjithnjë mbarëvajtjen e ndeshjes.

Për formacionin anti-Teuta, Josa nuk do të ketë Demirin, që ka plotësuar numrin katër të kartonëve të verdhë. Për fatin e teknikut, rikthehet nga skualifikimi Lulaj, që do të luajë për një fanellë me Kurdic, që ditën e fundit nuk është stërvitur duke ndjerë një lodhje muskulare. Baravyskas, Bytyci e Kotobelli do të plotësojnë repartin para Tafës. Mesfushë me tre, ku Limaj Taipi e Mate nuk kanë rivalë, ndërsa përpara Gashi e Ibraimi do të mbështesin Eze, në kërkim të një fitore pas dy humbjeve që kanë tendosur atmosferën në klubin veri lindor.