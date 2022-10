Deputetët konservatorë janë në pritje të lajmeve këtë mëngjes pasi rivalët Boris Johnson dhe Rishi Sunak mbajtën bisedime tre orëshe mbrëmë vonë për një pakt të mundshëm për ndarjen e pushtetit, përcjell Gazeta Metro.

Johnson u takua me ish-kancelarin e tij në orën 20:00 mbrëmë, ku argumentoi se nëse ai do të bëhej kryeministër me Sunak në një rol të lartë qeveritar, kjo do të shmangte një betejë përçarëse brenda Partisë Konservatore.

Ky takim i papritur, i cili besohet të ketë përfunduar pak para orës 23:20, vjen përpara afatit të nesërm në orën 14:00 kur kandidatët duhet të arrijnë kuotën prej 100 deputetësh në mënyrë që të jenë në fletëvotimin që do t’u dërgohet anëtarëve konservatorë në tërë Britaninë.

Dështimi për ta bërë këtë do t’i eliminonte ata nga gara për të zëvendësuar Liz Truss si kryeministër.

Deri në mbrëmjen e djeshme, numri i deputetëve që kanë ofruar mbështetjen e tyre publike kishte arritur në 127 për Sunak, 53 për Johnson dhe 23 për Penny Mordaunt, udhëheqësen e Dhomës së Ulët të parlamentit britanik.

Një sondazh i Mail on Sunday zbuloi se Johnson do t’u ofronte konservatorëve mundësinë më të mirë në zgjedhjet e përgjithshme, të cilat kryelaburisti Sir Keir Starmer po i kërkon.

Për momentin, duket thuajse e pamundur që të shmanget një fitore e Partisë Laburiste në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të mbahen ato, mirëpo sipas sondazhit të lartcekur, Johnson është kandidati dukshëm më i fortë konservator për t’i bërë ballë një valeje të kuqe laburiste.

Në këtë sondazh Johnson del të jetë shpresa e vetme e konservatorëve. Ai parashikohet të ketë mbështetjen e 34% të elektoratit, duke i lejuar laburistëve një shumicë parlamentare prej 26 ulësesh, rezultat që Johnson mund të argumentojë se deri në vitin 2024 mund ta përmbysë.

Në anën tjetër, kandidatët e tjerë konservatorë parashikohen të pësojnë debakël të turpshëm në zgjedhje. Sunak do të arrinte vetëm 29% të votave, me një shumicë laburiste prej 124 ulësesh, ndërsa Mordaunt do ta çonte Partinë Laburiste në shumicë gati dyfish më të madhe.

Edhe më tej nuk dihet se a ka arritur Johnson të sigurojë mbështetjen e 100 deputetëve konservatorë, megjithëse besohet se nëse një gjë e tillë arrihet, ai do të fitojë pa problem në mesin e anëtarësisë së gjerë të partisë.

Mbretëria e Bashkuar duhet të ketë një kryeministër të ri më së largu deri në fund të javës që po vjen.