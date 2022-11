Johnny Depp do të marrë pjesë në shfaqjen e ardhshme të Rihannas, Savage X Fenty Vol. 4.

Sipas TMZ, aktori 59-vjeçar nuk do të dalë në skenë, por do të shfaqet në disa momente të shfaqjes. Thuhet se ishte ideja e artistes që të kishte Depp në eventin e këtij viti. Aktori i “Pirates of the Caribbean” e ka filmuar tashmë filmimin e tij, me burimin që e përshkruan atë si “cool dhe elegant”. Ndërsa, modelet që do të sflilojnë janë: Cara Delevingne dhe Shayk, si dhe aktorët Winston Duke, Sheryl Lee Ralph, Marsai Martin, Taraji P. Henson dhe të tjerë me performanca muzikore që vijnë nga Anitta dhe Burna Boy.

Paraqitja e Depp vjen pas pjesëmarrjes së tij të parë televizive në MTV Video Music Awards që kur fitoi gjyqin për shpifje Amber Heard.

Depp doli nga çështja fitimtar, por ekipi i Heard-it që atëherë ka paraqitur një synim për të apeluar vendimin e jurisë. “Ne mirëpresim mundësinë për të përfaqësuar znj. Heard në këtë apel,” thanë avokatët në një deklaratë të përbashkët për E! NEws. “Ne kemi besim se gjykata e apelit do ta zbatojë ligjin siç duhet. Pa respektuar popullaritetin, do të ndryshojë vendimin kundër zonjës Heard dhe do të riafirmojë parimet themelore të Lirisë së Fjalës.”