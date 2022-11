Është Gianluca Ferrero, kontabilist, auditor, kryetar bashkie dhe drejtor i kompanive të ndryshme, njeriu që do të drejtojë Juventus. Exor, kompania holding e familjes Agnelli që kontrollon klubin, e ka zgjedhur si presidentin e ri të bardhezinjve. Ferrero – shpjegon Exor – ka përvojë solide dhe aftësitë e nevojshme teknike, si dhe një pasion të vërtetë për klubin e Juventusit. Këto e bëjnë atë personin më të përshtatshëm për të mbajtur këtë pozicion. Exor do të komunikojë listën e plotë të kandidatëve për rinovimin e bordit drejtues brenda afateve të ligjit. Që do të thotë 25 ditë para mbledhjes së datës 18 janar.

NDRYSHIMET NË SHOQËRI

Ky është lajmi i madh i ditës pas tërmetit që goditi dje botën bardh e zi. Epoka e Andrea Agnelli ka përfunduar. Dymbëdhjetë vite suksesesh që përfunduan me dorëheqjen e presidentit dhe të gjithë bordit të drejtorëve të Juventusit. Tani do të hapet një cikël i ri që do të shohë Gianluca Ferrero si presidentin e ri. Drejtori menaxhues Maurizio Arrivabene mbetet në detyrë për momentin, për të garantuar kryerjen e aktiviteteve të përditshme. Kjo deri në mbledhjen e aksionerëve të mbledhur më 18 janar. Ndërkohë, pronarët kanë emëruar Maurizio Scanavino, njeriu i afërt me John Elkann dhe aktualisht drejtor menaxhues i Gedi, si drejtorin e ri të përgjithshëm.

Mbledhja e aksionarëve do të mbahet më 27 dhjetor për të shqyrtuar pasqyrat e reja financiare të rishkruara. Natyrisht, duke pranuar gjetjet e paraqitura nga Consob. Me pak fjalë, një tërmet pjesërisht befasues, i ardhur nga hetimi i prokurorisë së Torinos Prisma. Juventusi i ri i John Elkann do të marrë formë në këto dy muaj dhe do të duhet të përballet së pari me stuhinë gjyqësore. Krimet e dyshuara kanë të bëjnë me kontabilitet të rremë për vitet 2019, 2020 dhe 2021 dhe komunikime të rreme në merkato. Si edhe pengim të ushtrimit të autoritetit mbikëqyrës ndaj shoqërive të listuara në Bursë, pikërisht Consob. Të gjitha përballë hetimeve që kishin të bënin me kapitullin e fitimeve kapitale. U përfshinë, gjithashtu, manovrat mbi pagat e “shtyra” në vitet e shënuara nga pandemia e Covid. Si dhe faturimi i pretenduar për kompensim për menaxherët e lojtarëve të Juventusit.

ASPEKTI SPORTIV

Pjesa sportive është besuar fort në duart e drejtorit sportiv Federico Cherubini dhe trajnerit Max Allegri (të dy kanë darkuar bashkë mbrëmë). Situata është e tillë që gjithçka sugjeron një menaxhim të zakonshëm të merkatos. Me pak fjalë, në janar nuk ka asnjë investim, më së shumti operacione kokë më kokë, një lojtar del dhe një hyn. Nga pikëpamja e shoqërisë, gjithçka të bën të mendosh për një bord drejtues “teknik”. Idea është për të përballuar stuhinë e korporatës. Njeriu i fortë në këto dy muaj është siç u përmend Maurizio Scanavino. Megjithatë, dëshira e shumicës së tifozëve të Juventusit do të ishte të shihnin lojtarë autentikë të Juventusit përsëri në klub.

Në këtë drejtim, zërat për president nderi Alessandro Del Piero dhe Giorgio Chiellini janë shumëfishuar në orët e fundit. Del Piero foli për situatën aktuale në mikrofonat e BeIn Sports: “Është një gjë e trishtueshme sepse ata janë të gjithë miqtë e mi: nga Andrea Agnelli te Pavel Nedved”, komentoi. “Të gjithë, njerëz me të cilët kam ndarë momente shumë të mira. I kam parë gjithashtu kohët e fundit. Është e pabesueshme që një ekip historik si Juventusi i përjeton këto momente ulje-ngritjesh. Telashet filluan në 2006 me Serinë B, por më pas erdhën 9 tituj radhazi. Më vjen shumë keq për situatën”. Një situatë delikate, e diskutueshme dhe e ndërlikuar tani në duart e John Elkann. Ai do të jetë njeriu që do të projektojë Juventusin e ardhshëm.