Kanye West mund të mos nderohet më kurrë me një çmim në lidhje me muzikën, por një organizatë i ka dhënë atij titullin “Antisemiti i Vitit”.

Ye është shpallur kandidati presidencial i vitit 2022 me problemet më të mëdha sipas grupit mbikëqyrës “StopAntisemitism”, ku kanë votuar rreth 10,000 përdorues në internet.

“Kanye përdor platformën e tij të famshëm për të nxitur reagime të rrezikshme antisemitike për hebrenjtë dhe pushtetin dhe ai refuzon të ndalojë. Sulmi i vazhdueshëm i deklaratave të tij ka rezultuar në akte të tmerrshme antisemitike të kryera nga supremacistët e bardhë, izraelitët hebrenj të zinj dhe grupe të tjera të skajshme që synojnë të shkaktojnë hebrenjt”, deklaroi Liora Rez, Drejtoreshë Ekzekutive e SA.

“Urrejtja e hebrenjve është tashmë jashtë kontrollit në Shtetet e Bashkuara dhe gjëja e fundit që na duhet është një personazh i famshëm si Kanye për të hedhur benzinë në atë zjarr”, vazhdoi ajo.

Brenda një periudhe të shkurtër kohore, Kanye i pranoi Piers Morgan se ai dëshironte vetëm dëm për hebrenjtë që i kishin bërë keq atij në muzikë dhe marrëdhënie biznesi.

Sikur të mos mjaftonte, reperi bëri një deklaratë edhe për dashurinë ndaj Hitlerit, duke kundërshtuar disa aspekte të Holokaustit dhe duke kërkuar që nazistët të përbuzeshin më pak.

Kujtojmë se Kanye ka marrëdhënie të prishura me Adidas, Balenciaga dhe disa nga miqtë e tij më të afërt; ai madje humbi një diplomë nderi.

Mirëpo kështu si e ka nisur duket se nuk ka gjasa që ai të humbasë titullin e tij “Antisemiti i Vitit” së shpejti.