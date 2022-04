Këngëtarja e njohur, Jennifer Lopez ka ndarë së fundmi me fansat rutinën e saj të kujdesit të lëkurës.

Jennifer filloi rutinën e saj duke thënë: “Nuk kam ndonjë ndriçim të veçantë apo asgjë, kjo është vetëm drita e mëngjesit. Unë nuk kam ndonjë filtër të veçantë këtu, kjo është fytyra ime”.

Ajo tregoi produktet nga linja e saj e bukurisë JLo gjatë tutorialit, duke filluar me pastruesin krem ​​xhel “That Hit Single” (38 dollarë).

Pas pastrimit, aktorja e “Marry Me” tregoi se rutina e saj përfshin një fokus edhe te bukuria e brendshme.

“Siç mund ta shihni, ende pa grim. , “u shpreh J.Lo, duke treguar se ka një kuti me thënie në tualet të cilat i lexon çdo mëngjes.

Duke lexuar një citim nga elen Keller, Lopez tha: “Suksesi dhe lumturia juaj qëndron tek ju. Vendosni të qëndroni të lumtur dhe do të krijoni një ushtri të pamposhtur kundër vështirësive.”

“Më pëlqen ta mendoj se leximi i thënieve është si të marr vitaminat e mia gjëja e parë në mëngjes,” deklaroi Lopez. “Ushqeni mendjen time fillimisht, shpirtin, duke mos parë telefonin, thjesht duke u përgatitur për ditën me qëllimet e duhura dhe mendimet e duhura.”

Më pas ajo vazhdoi me serumin “That JLo Glow” (79 dollarë) nga linja e saj,dhe me kremin e përditshëm të diellit (That Big Screen”, SPF 54 dollarë).

Artistja rrëfeu se kremi ka qenë “një nga sekretet e mia të bukurisë që kur isha në fund të adoleshencës, në fillim të të njëzetat”.

Jennifer vendosi gjithashtu kremin e saj të syve prej 48 dollarësh – duke përfshirë vendosjen e një pjese mes vetullave .”Do të jetë një ditë e bukur,” “Unë zgjedh lumturinë”, përfundoi ajo.