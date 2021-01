Jennifer Lopez bëri që të gjithë t’i kthejnë sytë tek ajo me performancën që bëri në inaugurimin e presidentit të ri, Joe Biden.

Komiteti Presidencial i Përurimit (PIC) njoftoi javën e kaluar se ajo do jetë pjesë e listës së artistëve që do këndojnë në ceremoninë e inaugurimit të Biden dhe Kamala Harris. Pas interpretimit të Lady Gagas, ylli amerikan interpretoi disa nga hitet përfshirë këtu, “This Land Is Your Land” dhe “America The Beautiful”.

Për momentin historik, Jennifer kishte veshur një kostum të bardhë shkëlqyes të markës ‘Channel’. Performanca e Lopez mori vlerësime të larta edhe në Twitter.