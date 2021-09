Aktorja e njohur, Jennifer Aniston ka folur së fundmi për jetën e saj personale.

E ftuar në emisionin “Lunch with Bruce”,Jennifer zbuloi se ende është beqare, por tregoi se është e hapur për një dashuri të re.“Unë mendoj se është koha. Unë jam gati të ndaj veten me një person tjetër, dhe nuk e doja këtë për një kohë të gjatë. Unë kam qenë e dashuruar që kur isha 20 vjeç dhe ishte mirë të kem kohë për veten time për të ndryshuar,”rrëfeu aktorja. Aniston u martua me aktorin Brad Pitt në vitin 2000 dhe u ndanë pas vitesh së bashku. Më pas ajo u martua në vitin 2015 me aktorin Justin Theroux, por dyshja vendosën të ndaheshin pas 2 vitesh martesë dhe ruajnë një miqësi së bashku.