Aktorja 53-vjeçare, Jennifer Aniston ka bërë një deklaratë së fundmi lidhur me rrjetet sociale. Ajo ka theksuar se i urren rrjetet sociale për “Allure”.

“Unë i urrej mediat sociale. Është torturë për mua. Arsyeja pse e hapa Instagramin ishte për të lansuar një produkt të ri. Pastaj filloi pandemia dhe ne nuk e nisëm. Kështu që unë thjesht isha e mbërthyer me të qenit në Instagram. Nuk erdhi natyrshëm”.

Jennifer Aniston foli edhe për luftën e saj të fertilitetit dhe përpjekjet me teknikën in vitro për herë të parë.

Ylli i “Friends” përshkroi “rrugën sfiduese” në kopertinën e saj “Allure” të dhjetorit 2022 të botuar të mërkurën, duke thënë se ajo përjetoi “momente mjaft të vështira” ndërsa përpiqej të mbetej shtatzënë.

“Po mundohesha të mbetesha shtatzënë…po kryeja teknikën in vitro, duke pirë çajra kinezë. Po bëja çdo gjë. Do të kisha dhënë gjithçka nëse dikush do të më thoshte: “Ngrij vezët, bëji një nder vetes”. Thjesht nuk e mendoja këtë gjë dhe ja ku jam sot. Tani është e pamundur, mundësia iku”, tha ajo.

“Kam shpenzuar kaq shumë vite duke mbrojtur historinë time rreth IVF,” tha ajo. “Jam shumë mbrojtëse ndaj këtyre pjesëve, sepse ndjej se ka kaq pak gjëra që mund t’i mbaj për vete. … Unë nuk kam asgjë për të fshehur.”

Aktorja, e cila ishte e martuar me Brad Pitt nga viti 2000 në 2005 dhe me Justin Theroux nga 2015 në 2017, i ka gjetur planet e saj familjare në krye të shumë spekulimeve gjatë viteve.