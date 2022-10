Shqipëria hyri zyrtarisht në vjeshtë gjatë javës së shkuar me shirat që ranë, ndërsa këtë javë moti pritet të jetë më i freskët. Edhe pse temperaturat në fundjavë do të jenë jo-normale për këtë periudhë.

Sipas meteorologes Lajda Porja, paraditet gjatë kësaj jave pritet të jenë me mot të kthjellët. Pasditet pritet të jenë me mot të freskët.

Moti i kthjellët pritet të jetë prezent në të gjithë territorin. Vranësira të lehta parashikohen në zonat malore dhe në veri-lindje të vendit.

“Mëngjeset do të jenë të freskëta, me temperature që do të jenë deri në 5 gradë Celsius, panoramë e cila pritet të ndryshojë duke nisur nga e enjtja. Të enjten pritet të vërehet një rritje graduale e temperaturave duke kulmuar në fundjavë me 28 gradë Celsius në zonat e Ultësirës Perëndimore”. Kështu u shpreh Porja për abcnews.

Fundjava sipas Meteoalb do të jetë me temperatura vere kryesisht në qytetet e Ultësirës Perëndimore. Pritet që temperaturat në këto zona të arrijnë deri në 28 gradë Celsius.