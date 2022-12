Përplasje kreu në stadiumin Khalifa International në ndeshjen e fundit. Liderët e grupit E, Spanja, do të përballen me Japoninë e vendit të dytë në një garë intriguese të Kupës së Botës 2022. Iberikët barazuan 1-1 me Gjermaninë, ndërsa Japonia nuk mundi të kualifikohet, duke dalë e mundur nga Kosta Rika.

JAPONIA

Pasi tronditi botën me 2-1 kundër Gjermanisë në ndeshjen e tyre hapëse në Grupin E, shumë besuan se Japonia do të kualifikohej në ndeshjen e dytë. Megjithatë, Samurai Blu u mposht 1-0 nga Kosta Rika dhe e la të hapur çështjen e grupit E për raundin e fundit të ndeshjeve. Skuadra e Hajime Moriyasu mbetet në kërkim të kalimit në 1/8 për herë të dytë radhazi në Kupën e Botës. Japonezët e dinë se një fitore kundër kampionëve të botës të vitit 2010, Spanjës do t’i bëjë të kualifikohen. Një barazim, ndërkohë, mund të mjaftonte për t’u kualifikuar nëse Kosta Rika nuk arrin të mposhtë Gjermaninë ose nëse kjo e fundit nuk arrin të fitojë me dy ose më shumë gola. Por një humbje ndaj La Roja do t’i eliminonte nga gara.

Nëse Japonia, e renditur e 24-ta në botë nga FIFA, mund të shkaktojë një tjetër goditje sizmike, mbetet për t’u parë. Japonia kurrë nuk është përballur me Spanjën në një ndeshje konkurruese më parë. Takimi i tyre i vetëm i mëparshëm është luajtur në prill 2001, kur La Roja siguroi një fitore të ngushtë 1-0 në miqësore.

SPANJA

Spanja humbi mundësinë për tu kualifikuar, pas 1-1 me Gjermaninë në Al Khor. E megjithatë 1/8 janë fare pranë për iberikët. La Roja kërkon vetëm një barazim kundër Japonisë për të arritur në raundet e eliminimit për herë të pestë, në gjashtë finalet e fundit. Spanja është e sigurt se do t’i rikthehet fitoreve, pasi nuk ka humbur kurrë në pesë takime të mëparshme të Kupës së Botës kundër kundërshtarëve aziatikë në 90 minuta. Një humbje me penallti ndaj Koresë së Jugut në vitin 2002 është një njollë e vogël në rekordet e tyre.

Spanja gjithashtu ka fituar ndeshjen e fundit të grupeve në tetë nga nëntë pjesëmarrjet e fundit në Botëror. Barazimi 2-2 kundër Marokut në 2018 është i vetmi përjashtim. Ndërsa raportet e fundit mediatike sugjerojnë se trajneri Luis Enrique do të largohet në fund të Kupës së Botës, 52-vjeçari është i fokusuar plotësisht te kualifikimi.

FORMACIONET

Formacioni i mundshëm i Japonisë:

Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Morita; Doan, Kamada, Kubo; Maeda

Formacioni i mundshëm i Spanjës:

Simon; Carvajal, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Rodri, Pedri; F. Torres, Morata, Olmo