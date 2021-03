Në vizitën e Lulzim Bashës në Fier, mes qindra të pranishmëve që e prisnin, doli një vajze e revoltiar që iu afrua liderit opozitar.

“Unë jam një ish socialiste e zhgënjyer dhe e demoralizuar nga këta manipulatorë, nga këta plehra. Një kryeministër që del edhe thotë……. këta legena, një kryeministër që ka bërë tetë vjet edhe thotë kjo është gjysma e rrugës tonë do edhe tetë vjet të tjera të na shtypi, të na vrasi. Ne mblidhemi këtu dhe vdesim nga virusi se sa të shtypemi nga ai.” u shpreh vajza e re.

Basha deklaroi se do të punojë për të gjithë, edhe për socialistët.

“25 prilli do të jetë ditë çlirimi për të gjithë shqiptarët dhe për socialistët dhe ju jap fjalën.

Unë do punoj për të gjithë, do punoj edhe për socialistët, do punoj për të gjithë shqiptarët, të gjithë jemi vëllezër dhe motra dhe me 25 fitojnë të gjithë shqiptarët.” u shpreh lideri i opozitës. ©Lapsi.al