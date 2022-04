Mediat e huaja kanë raportuar së fundmi se Will Smith dhe Jada Pinkett Smith mund të divorcohen.

Ky lajm vjen pas incidentit në Oscars ku aktori i King Richard goditi me shuplakë komedianin Chris Rock pas një batute për flokët e Jada-s . Për këtë aryse , Akademia e Filmave më pas e ndaloi Smith të marrë pjesë në ndonjë nga ngjarjet e Akademisë për 10 vitet e ardhshme.

Ai i kërkoi falje publikisht Rock-ut në Instagram më 29 mars 2022: “Do të doja të të kërkoja falje publike, Chris. Isha jashtë linjës dhe gabova. Jam në siklet dhe veprimet e mia nuk ishin tregues i mashkullit që dua të jem”,shkroi Will. “Nuk ka vend për dhunë në një botë dashurie dhe mirësie.” Jada gjithashtu lëshoi ​​një koment pas incidentit, ku u përqendrua në shërimin, “Ky është një sezon për shërim dhe unë jam këtu për të,” thuhej në deklaratën e saj të shkurtër.

Mirëpo sipas një burimi, pas ngjarjes dyshja thuhet se nuk po shkojnë mirë me njëri tjetri. “Që nga skandali i Oscars, tensioni mes tyre ka qenë i dukshëm”, tha një burim i afërt për Heat Magazine UK. “Ka pasur probleme prej vitesh, por ato mezi po flasin tani.”

Burimi vazhdoi se nëse divorci do të ishte në tryezë, gjërat do të bëheshin shumë të komplikuara. “Nëse ata do të ndaheshin, Will ka një pasuri prej 350 milionë dollarësh që Jada do të kishte të drejtë sipas ligjit të Kalifornisë,” shpjegoi burimi i brendshëm. “Mund të jetë një nga divorcet më të shëmtuara në historinë e showbiz-it dhe të zgjasë më shumë se sa Angelina Jolie dhe Brad Pitt.”

Pinkett një herë zbuloi se ajo nuk donte të martohej me Will . Megjithatë, burimi theksoi se sa ngurrues është aktori për divorcin. “Will padyshim nuk e dëshiron këtë, tha burimi. “Will nuk e ka fshehur se sa i pakëndshëm ndihet kurajondan çdo detaj personal të martesës së tyre. Ai kishte aq shumë presion mbi të nga studiot e mëdha për të shitur filmat e tyre. Kjo është goditja e fundit dhe mund ta detyrojë atë që më në fund t’i japë fund gjërave.”