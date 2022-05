Kandidat për kryetar të PD-së në zgjedhjet e 22 majit, Sali Berisha nuk mendon se kjo forcë politike do të izolohet nga Bashkimi Europian.

I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse asnjë ambassador i BE-së nuk do ta takojë kur ai të zgjidhet kryetar, Berisha u shpreh si më poshtë.:

“Në dijeninë time, pavrësisht nga demarshet, BE ka atë qëndrim që ka shpallur ambasadori i BE që ne do respektojmë votën” – deklaroi Sali Berisha.