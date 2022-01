Italia ka vijuar të jetë partneri kryesor i eksporteve shqiptare edhe në vitin 2021. Sipas të dhënave të INSTAT drejt këtij vendi kanë shkruar vitin e kaluar rreth 42% të shitjeve totale jashtë vendit.

Eksportet drejt Italisë ishin 156 miliardë lekë në vitin 2021, duke u rritur me gati 9% në krahasim me vitin 2019, përpara se të fillonte kriza e pandemisë. “Tekstile dhe këpucë” ishin grupi më i eksportuar drejt Italisë në 2021, me 56% të totalit, e ndjekur nga “Materiale ndërtimi dhe metale” (14.7%), “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi” (9%) dhe pastaj vijojnë Ushqim, pije duhan, me 7.3% të totalit. Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) në një analizë rajonale për eksportet gjeti që Shqipëria ka varësinë më të lartë në rajon ndaj një shteti të vetëm (Italisë), që përbën disavantazh pasi e ekspozon vendin ndaj zhvillimeve të mundshme negative në shtetin fqinjë.

Kosova është prej disa vitesh partneri i dytë tregtar i vendit dhe i vetmi me të cilin kemi suficit tregtar, me eksportet që janë më të larta sesa importet. Drejt Kosovës, në vitin 2021 dërguam mallra me vlerë 38 miliardë lekë, ose rreth 10.2% të totalit. Eksportet drejt Kosovës u rritën ndjeshëm me 26% në raport me 2019-n. Produktet kryesore që dërgohen në Kosovë janë “Materiale ndërtimi dhe metale”, me 46% të totalit, nga shitjet e metaleve nga kompania Kurum dhe eksportuesit e tutave e çimentos. Grupi i dytë është “Minerale, lëndë djegëse, ener. elek.”, me 21.4% të totalit, kryesisht si rrjedhojë e rieksporteve të naftës. I treti është grupi “Ushqim, pije duhan”, me 12.5% të totalit.

Spanja, ka vijuar të jetë partneri i tretë i Shqipërisë, me rreth 6.4% të totalit të eksporteve, me një vlerë prej 23.5 miliardë lekë, pothuajse në të njëjtin nivel me 2019-n, pas rikuperimit në krahasim me vitin pandemik 2020. Produkti kryesor i eksportuar drejt Spanjës është lënda djegëse, si rrjedhojë e shitjeve të prodhuesit të naftës, Bankërs Petroleum.

Greqia, e cila vite më parë ishte partneri i dytë kryesor i vendit, ka shënuar rritje të ndjeshme të eksporteve nga Shqipëria, me 67% në raport me 2019-n, duke arritur në 21.4 miliardë lekë dhe është renditur e katërta, me 5.8% të totalit. Përmirësimi ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së ndjeshme të shitjeve të dy grupeve “Minerale, lëndë djegëse, ener. elek.”, që pothuajse u tetëfishuan dhe “Materiale ndërtimi dhe metale”, që u dyfishuan.

Gjermania ka kaluar në partnerin e pestë tregtar, me 5.5% të totalit, në një vlerë prej 20.2 miliardë lekë, ndryshe nga shtetet e tjera të rajonit, që e kanë Gjermaninë si partner kryesor. Produktet kryesore të eksportuara drejt ekonomisë më të madhe të Europës janë “Tekstile dhe këpucë”, me 37% të totalit, të ndjekura nga “Minerale, lëndë djegëse, ener. elek.”, me 27%.

Drejt shteteve të tjera eksportohen më pak se 3% e totalit për një vend të vetëm.

Eksportet u rikuperuan me shpejtësi në vitin 2021, duke reflektuar rimëkëmbjen e ekonomisë globale dhe shtimin e kërkesës për produkte që prodhohen plotësisht, apo pjesërisht në vend.

Sipas INSTAT, eksportet e mbyllën vitin 2021 në një nivel prej 368.7 miliardë lekësh, me një rritje prej 35.6% në krahasim me 2020-n.

Edhe në raport me përpara pandeminë, shitjet jashtë vendit rezultojnë me një rritje të ndjeshme në krahasim me 2019-n, prej 23.4%./Monitor

