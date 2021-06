Trajneri i Austrisë përsëriti për gazetën Kleine Zeitung atë që ai kishte shprehur në orët e para pas kalimit historik në raundin e dytë: “Në letër duket një sfidë e pamundur për ne, sepse Italia nuk ka humbur për një përjetësi. Herët ose vonë megjithatë do të humbasë edhe ekipi i Mancinit, megjithatë ne jemi entuziastë që mund ta jetojmë këtë moment”. Arritja në fazën me eleminim direkt është në fakt një sukses i vërtetë për austriakët që nuk kishin arritur të kapërcenin fazën e grupeve as në edicionin e organizuar në shtëpi.

Foda më pas trajtoi temën e nxehtë në lidhje me zgjedhjen për të vazhduar Kampionatin Evropian në Angli: “Shëndeti është një përparësi, por duke pasur parasysh rregullat e hyrjes, për shkak të variantit të virusit në Britaninë e Madhe, do të ishte çmenduri nëse tifozët tanë nuk do të mund të ishin atje. Shpresoj që UEFA të ndryshojë diçka, do të ishte mirë nëse tifozët mund të vijnë nga Austria dhe ta përjetojnë këtë moment shumë të veçantë me ne, “shtoi trajneri austriak.