Përmes llogarive të tij në rrjetet sociale, Sergio Aguero, sulmuesi i Manchester City, ka informuar tifozët e tij të Citizens se ka rezultuar pozitiv ndaj koronavirus. Ditët e fundit, vetë argjentinasi ishte vendosur në izolim parandalues, pasi ishte në kontakt me një person që u prek nga Covid. E në distancën e disa orëve, edhe Kun pati të njëjtin fat.

“Pasi hyra në izolim për një rast pozitiviteti nga një kontakt i ngushtë,” shpjegoi Aguero përmes Twitter. “Edhe unë rezultova pozitiv për Covid-19. Kam ndjerë disa simptoma dhe tani do të ndjek udhëzimet e mjekëve për tu rikuperuar”. Lojtari me siguri do të humbasë ndeshjet e radhës të Guardiolas kundër Cheltenham Town në FA Cup dhe atë pasuese në Premier League kundër West Bromwich.