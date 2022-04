Ish-kryeministri Sali Berisha nga foltorja e Kuvendit ka dhënë se falemnderon Ramën pasi me veprimet e tij ai po bën që të largohet vetë nga kryeministria. Me këtë, ish-kryeministri iu referua incidentit kur kryeqveritari Rama u nxorr nga avioni.

“Jam këtu për të falënderuar për herë të parë Edi Ramin, i cili deklaroi se nuk do të bashkëpunoi me ne. Unë i them se kjo është një nder për mua. Ky është i vetmi kryeministër në Rajon që nxirret forcërisht nga avioni”,-tha Berisha.

Ndërsa nisi të fliste për incidentin në avion ku Rama u nxorr nga avioni, Rama u kthye nga Nikolla dhe menjëherë Nikolla mbylli mikrofonin. Reagimi i Berishës erdhi pasi kryeministri Rama tha nga foltorja e Kuvendit se do të shkëpuste çdo marrëdhënie me PD nëse Sali Berisha do vinte në krye.