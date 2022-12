Irani ka varur një burrë në publik më 12 dhjetor. I ekzekutuari ishte dënuar për vrasjen e dy anëtarëve të forcave të sigurisë. Ky është ekzekutimi i dytë që lidhet me protestat anti-qeveritare, i kryer në më pak se një javë. Ekzekutimi i Majidreza Rahnavard, që u raportua nga agjencia Mizan, vjen pasi gjykata revolucionare në Mashahd e dënoi atë për “luftë kundër Zotit”, një akuzë e dënueshme me vdekje. Ai pretendohej se kishte vrarë me thikë dy anëtarë të milicisë famëkeqe paramilitare Basij, gjatë protestave në nëntor.