Në një periudhë të jetës, këngëtarja Adele ka luftuar me ankthin. Së fundmi, në intervistën për prestigjiozen Vogue, ajo ka folur për momentet kyç në jetën e saj. Një prej tyre është ankthi dhe mënyra se si shpëtoi prej tij.

Në dorën e majtë të saj, Adele ka një tatuazh, planeti Saturn, ku në mes të tij është i vizatuar Los Angelos.

“Është vendi ku humba komplotin.” Duhen 27 deri në 32 vjet që Saturni të rrotullohet plotësisht rreth diellit dhe të kthehet në pozicionin që ishte kur keni lindur, shpjegon Adele. “Kur kjo realizohet, mund të trondisë jetën tuaj,” thotë ajo. “Ju do të mendoni: Kush jam unë? Çfarë dua të bëj? Çfarë më bën vërtet të lumtur? Të gjitha këto. ”

Ajo nuk e fajëson divorcin për ‘kthimin e Saturnit’, por mbetet një shkak për ndryshime të mëdha në jetën e saj.

“Unë thjesht po jetoja dhe nuk isha e lumtur,” thotë ajo. “Asnjëri prej nesh nuk bëri asgjë të keqe. Asnjëri prej nesh nuk e lëndoi tjetrin ose diçka të tillë. Unë dua që djali im të më shohë me të vërtetë të dashuruar. Është vërtet e rëndësishme për mua.”

Ajo thotë se ajo dhe Simone Konecki u ndanë disa kohë para se t’ua tregonin njerëzve. (Adele u paraqit për divorc në vitin 2019.) “Unë kam qenë në udhëtimin tim për të gjetur lumturinë e vërtetë që atëherë.”

Çfarë e pengonte të ishte e lumtur?

“Terapisti im më thoshte që unë duhet të zgjidhja fillimisht problemet me veten, kur isha 7-vjeçare. Kisha shumë gjurmë nga ajo moshë. Problemet me babanë tim, që përpiqesha gjithnjë t’i shmangia.”

“Nuk isha e sigurt, pasi dikush që supozohet të të dojë, nuk të jep as rëndësinë më të vogël. U mësova me këtë gjë. Gjithmonë marrëdhënia ime me burrat ka qenë: ‘Ti do të më lëndosh mua, kështu që unë do të lëndoj ty e para.’ Është shumë toksike dhe më ka penguar të gjej lumturinë.”

Megjithatë, pas vdekjes së babait të saj, Adele zbuloi se ankthi vazhdonte të zvarritej në momente të papritura.

Çfarë e ndihmoi Adele ta kalonte betejën me ankthin?

“Banja të ngrohta, shumë meditim, shumë terapi, dhe shumë kohë me veten…. “

Palestra ishte kryesore për të: “U bë koha ime. Kuptova se kur isha duke u ushtruar, nuk kisha asnjë ankth. Humbja e peshës nuk ka qenë asnjëherë qëllimi pse une shkoja në palestër. Mendoja, nëse mund ta bëj trupin tim të fortë fizikisht, dhe nëse e ndjej dhe e shoh këtë gjë, atëherë ndoshta një ditë mund t’i bëj emocionet dhe mendjen time fizikisht të forta. ”

Përparimi ishte i ngadalshëm dhe jo linear.

“Mund të kaloja një natë të bukur me miqtë e mi,” thotë ajo, “dhe pastaj zgjohesha sikur një cunami do të ndodhte tek mua.”

Tani duket se nëpërmjet stilit të jetës që ajo ka zgjedhur, çdo gjë ka ndryshua dhe ajo po shijon një lidhje romantike me të dashurin Rich Paul.

“Ne jemi shumë të lumtur,” tha ajo për Vogue.