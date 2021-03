Inter ka zbuluar zyrtarisht logon e re, me sloganin: “Emri im është historia ime. I M (duke luajtur me inicialet Inter Milan por edhe” I’m “, I’m unë jam në anglisht) Fc Internazionale Milano”. Marka e re përbëhet nga shkronjat e stilizuara “I” dhe “M” që kanë domethënien e Internazionale Milano, duke humbur “F” dhe “C”, të bardhë në një sfond rrethor blu, të gjitha të mbyllura nga një kontur i zi.

Logo e re do të shfaqet menjëherë në disa produkte zyrtarë ndërsa sezoni i ardhshëm do të vendoset edhe në fanella dhe pse do të jetë e dukshme që këtë vit në kompletin e katërt të uniformës me patchëork në një sfond të bardhë që lojtarët zikaltër do të veshin në nxemjen para Inter-Cagliari më 11 prill

Interlogoserie A