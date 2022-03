Inter gati të sjellë Suarez në Serie A: “Pistolero” do të largohet nga Atletico me parametër zero 7 Mar 2022

Luis Suarez në Serie A. Dy sezone pas negociatave të verës, e polemikave pasuese, të cilat e afruan Pistoleron te Juventusi, sulmuesi uruguajan ende e sheh futbollin italian në të ardhmen e tij. Luis Suarez ka vendosur të largohet nga Atletico Madrid dhe në qershor do të jetë i lirë pa asnjë kosto: Interi po mendon për këtë lëvizje dhe tashmë kanë nisur kontaktet e para me stafin e lojtarit. Kështu ka raportuar gazeta spanjolle Marca, e cila ka konfirmuar dëshirën e lojtarit për të mos qëndruar në Madrid sezonin e ardhshëm. Interi i është bashkuar listës së klubeve të interesuara për Pistoleron, së bashku me Ajax, që synon rikthimin e lojtarit në Holandë, Sevillan dhe një klub brazilian. Pista që të çon në MLS është gjithashtu gjithmonë e gjallë. I lindur në vitin 1987, këtë sezon Suarez ka luajtur 34 ndeshje deri më tani me Atleticon e Simeones, duke shënuar 11 gola.