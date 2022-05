Romelu Lukaku dëshiron të kthehet në Inter, e ka me nxitim për të përcaktuar të ardhmen e tij dhe – pavarësisht se merkato nuk ka filluar ende zyrtarisht (fillon më 1 korrik) – ai e di se koha nuk luan në anën e tij: kjo është arsyeja pse avokati i tij i besuar, Sebastien Ledure, do të takohet me drejtuesit e Interit për të parë nëse është mundësia për të veshur sërish fanellën zikaltër. Një raund i parë vendimtar për të vendosur atë që, për momentin, mbetet ende një biznes shumë kompleks, veçanërisht për arsye ekonomike. Belgu është i gatshëm të ulë pagën, aktualisht merr 12 milionë euro neto plus 3 bonuse nga Chelsea, deri në 7-9, të cilat gjithsesi janë përtej kufirit të vendosur nga Marotta (rinovimet kryesore, nga Lautaro te Brozovic, kanë vendosur një tavan, duke përjashtuar shpërblimet, prej 6).

Pengesa mund të anashkalohet duke përfunduar marrëveshjen deri më 30 qershor: Lukaku ka mbajtur vendbanimin e tij në Milano dhe Italia mbetet qendra e interesave të tij, një aspekt shumë i rëndësishëm fiskal për të ruajtur avantazhet e “Dekretit të Rritjes” të marra në Interi në vitin 2019. Në këtë mënyrë, duke përcaktuar gjithçka brenda një muaji, Suning do të paguante neto shifrën e propozuar nga belgu, por bruto, për mirë apo për keq, do të arrinte shifrat që tashmë i perceptojnë top-lojtarët aktualë në skuadër.

Marrëveshja, siç kuptohet, është e vështirë edhe kështu, pavarësisht se mungon ajo që duket të jetë pjesa më problematike: Chelsea. Klubi anglez duhet të hapë detyrimisht mundësinë e një huazimi të rëndë (jo dyvjeçar, pasi nga korriku do të ndalohet për ata mbi 21 vjeç) me të drejtë blerje dhe ky është hapi i vërtetë që Interi pret nga Lukaku: të detyrojë largimin nga Blues. Vështirësia e njohur në negociata me Marina Granovskaian frikëson zikaltrit duke qenë se, pas shitjes së klubit, sulmuesi duket se është në dalje por në realitet duhet kuptuar se çfarë do të bëjë pronari i ri Boehly.