Inter ka njoftuar zyrtarisht se pas testeve të kryera dje, një anëtar i grupit të ekipit ka rezultuar pozitiv me Covid. Të gjithë negativë tamponet e tjerë të lojtarëve zikaltër, që edhe sot i janë nënshtruar kontrolleve të reja, rezultati i të cilave do të dalë nesër. Monitorimi, siç kërkohet nga indikacionet e autoriteteve shëndetësore, do të vazhdojë çdo ditë deri të hënën për të shmangur rrezikun e një rritje të mëtejshme të infeksioneve pas pozitivitetit tashmë të konstatuar ndaj Covid të D’Ambrosio, Handanovic, Vecino dhe De Vrij. Sidoqoftë, ajo që doli nga kontrollet e fundit është të paktën pjesërisht ngushëlluese duke pasur parasysh se frika për një numër më të madh të të infektuarve ishte mjaft e fortë sepse, siç u zbulua nga gazeta La Repubblica, Ats e Milanos dje kishte vendosur pezullimin e të gjitha aktiviteteve të ekipit deri më 31 mars pikërisht për shkak të “rrezikut të lartë të qarkullimit të varianteve më ngjitëse virale”.

Nëse gjithçka shkon mirë, kështu Inter do të kthehet në fushë më 3 prill kundër Bolonjës (kur teorikisht infeksioni aktual mund të jetë përsëri i disponueshëm), ndërsa ndeshja e shtyrë kundër Sassuolo duhet të luhet në 7 ose 14 prill. Sa i përket kapitullit të lojtarëve të thirrur për ekipin kombëtar, por të paaftë për t’iu përgjigjur thirrjes, përtej presioneve të federatave përkatëse, aktualisht është e detyrueshme të pritet java e ardhshme para se të përballet përsëri çështja.