Pas takimit me Sekretarin Amerikan të Shtetit, Antony Blinken, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me gazetarët shqiptarë që e shoqërojnë në këtë vizitë. Nga SHBA, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria do të ndahet nga Maqedonia e Veriut në procesin e integrimit në BE nëse nuk realizohet mbajtja e konferencës së parë ndërqeveritare as pas presidencës franceze. Kreu i qeverisë u shpreh se nuk ka kuptim që Shqipëria të presë në pafundësi që Bullgaria të lirojë të burgosurin e saj, duke iu referuar këtu Maqedonisë së Veriut.

“Nëse edhe pas presidencës franceze nuk do realizohet hapja e konferencës, është pa kuptim që ne të presim në pafundësi që Bullgaria të lirojë pengun e vet. Kjo mund të vazhdojë pa fund dhe është e padrejtë për Shqipërinë që i ka kryer të gjitha detyrat tashmë”, tha Rama. Ndërkohë kujtojmë që dje ambasadori i Bullgarisë në Shqipëri, Momchil Raytchevski foli në lidhje me marrëdhënien dy palëshe me Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se mes Bullgarisë dhe RMV-së po zhvillohen bisedime intensive, duke theksuar që ky proces ka për synim rezultate të qëndrueshme. Raytchevski ndërkohë nënvizoi se sipas tij Shqipëria i ka kryer detyrat e saj.