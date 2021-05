Një diskutim 360 gradë për të bërë të qartë se nga cila anë është FIFA dhe ku duhet të shkojë futbolli modern, edhe në pritje të skenarëve të ardhshëm. Sidomos pas tërmetit që shkaktoi Super League. Gianni Infantino i vuri të gjitha në lojë në intervistën e dhënë gazetës spanjolle As. “Unë jam presidenti i FIFA dhe përgjegjësia ime është të mbroj të gjithë futbollin, kudo. Kjo përfshin klube, liga dhe federata nga e gjithë bota, ato të vogla, të mesme ose të mëdha, me nivele të ndryshme të zhvillimit “, tha presidenti.

Pasi garantoi mbështetjen për UEFA-n, numri 1 i futbollit botëror është treguar i kujdesshëm në lidhje me tre klubet që ende mbajnë në këmbë projektin Super League: Juve, Real dhe Barcelona: “Të gjithë e dimë rëndësinë e këtyre klubeve të shkëlqyera dhe se si ata janë në gjendje të emocionojnë miliona tifozë të tyre, si në vendet e tyre ashtu edhe në botë, por gjithashtu duhet të kujdesemi edhe për klubet që nuk janë aq të mëdha, të atyre kampionateve dhe Federatave që nuk janë në majë të piramidës. Ne duhet të sigurojmë që futbolli të rritet dhe të luhet në të gjithë botën. UEFA do të vendosë cili është veprimi më i përshtatshëm për të ndërmarrë në kompeticionet e tij. Sigurisht, ne duhet të jemi rigorozë dhe të gatshëm të veprojmë me vendosmëri, por pa humbur nga sytë mundësinë e përpjekjes për të gjetur zgjidhje të përbashkët për problemet e përbashkëta”.